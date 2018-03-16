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Скрипаль шпионил во время застолий

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Экс-полковник ГРУ был любопытным собутыльником

Отравленного 4 марта в Соединенном Королевстве Сергея Скрипаля не жаловали в системе Главного разведовательного управления, так как он запросто мог сдать товарищей. Данные для британских спецслужб шпион выведывал в процессе задушевных разговоров с коллегами, в том числе во время застолий.

А пропустить рюмочку горячительного в теплой компании Скрипаль был не прочь. Об этом рассказал "Росбалту" российский экс-разведчик, который попросил не раскрывать его имени. "Он – мужик веселый, общительный и любопытный. Активно участвовал в посиделках со спиртным, во время которых между делом расспрашивал "профильных" сотрудников о нужной британцам информации", – поделился собеседник агентства.

Впрочем, поскольку Скрипаль всегда совал свой нос во все дела и любил посплетничать, то его чрезмерное любопытство никого не удивляло и не вызывало опасений. Сотрудничество с заморскими агентами в случае экс-полковника – процесс постепенный и до банальности прост. В нем, как несложно догадаться, замешан финансовый вопрос.

"Ему понадобились деньги, он сначала скопировал список сотрудников центрального аппарата ГРУ и продал его британской разведке, с которой поддерживал отношения после командировки в Испанию. Деньги закончились. Тогда он скопировал список вообще всех военнослужащих системы ГРУ. Снова продал. Дальше начал пытаться предлагать все сведения, к которым имел доступ", – рассказал коллега Скрипаля, уточнив, что тот пытался "завязать", "но британцы уже плотно его "подсадили на крючок" – и денежный, и было, чем шантажировать".

Есть сведения, что за каждую встречу ему платили от 5 до 10 тысяч долларов. В результате дошло до того, что Скрипаль начал получать конкретные задания, превратившись в шпиона.

Покинув ГРУ и став сотрудником МИД, он продолжил агентскую деятельность. Интерес к секретной информации объяснял выгодой для внешнеполитического ведомства или ведения успешного бизнеса.

"Он продолжал участвовать в праздниках, торжествах по случаю дней рождения и т. д. Да и просто часто общался с бывшими коллегами. И тоже расспрашивал о темах, которые, как потом оказалось, интересовали британскую разведку", – отметил собеседник "Росбалта", добавив, что Скрипаль, как правило, получал, что хотел. Как итог – поломанные карьеры и судьбы сослуживцев, которых подставил экс-полковник.

В 2006-м шпион получил 13 лет тюрьмы, спустя 4 года президент Медведев его помиловал, обменяв в числе других предателей на агентов российских спецслужб, задержанных в США.

Сейчас так называемое "дело Скрипаля" – одно из самых горячих на внешнеполитической арене. В международный скандал вмешались Великобритания, США, Германия и Франция. Они обвинили Кремль в отравлении экс-шпиона и его дочери Юли, которые до сих пор находятся в коме. При этом никаких доказательств "НАТОвская четверка" не предоставила, на что вполне обоснованно ссылается Москва, отвергая свою причастность к туманному инциденту, раздутому одноименным Альбионом.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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