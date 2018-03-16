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Франция и Германия объединились против России

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Stefan Boness
Меркель и Макарон напали на след в деле Скрипаля

Франция поддерживает Великобританию и считает Россию причастной к покушению на Скрипаля. Об этом сообщил глава республики Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, 16 марта.

"Мы солидарны с нашими британскими друзьями, мы осуждаем атаку, которая произошла на их земле, и осуждаем вмешательство России, поскольку все указывает на то, что это покушение на убийство осуществила Россия", – цитирует его "Интерфакс".

Канцлер Германии поддержала французского лидера, заявив о наличии улик, которые указывают на "руку Москвы". Впрочем, доказательства она приводить не стала.

"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", – скупо прокомментировала она, добавив, что  дело Скрипаля представляет собой "очень тяжелую ситуацию".

Следующим шагом Франции и Германии будет обсуждение официальной реакции стран в этом деле.

Напомним, что следственное управление по раскрытию особо важных дел СК России уже возбудил уголовное дело по факту отравления Скрипаля и собирается доказать невиновность.   

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
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