Франция и Германия объединились против России

Меркель и Макарон напали на след в деле Скрипаля

Франция поддерживает Великобританию и считает Россию причастной к покушению на Скрипаля. Об этом сообщил глава республики Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, 16 марта.

"Мы солидарны с нашими британскими друзьями, мы осуждаем атаку, которая произошла на их земле, и осуждаем вмешательство России, поскольку все указывает на то, что это покушение на убийство осуществила Россия", – цитирует его "Интерфакс".

Канцлер Германии поддержала французского лидера, заявив о наличии улик, которые указывают на "руку Москвы". Впрочем, доказательства она приводить не стала.

"Многие следы указывают на то, что Россия здесь несет ответственность", – скупо прокомментировала она, добавив, что дело Скрипаля представляет собой "очень тяжелую ситуацию".

Следующим шагом Франции и Германии будет обсуждение официальной реакции стран в этом деле.

Напомним, что следственное управление по раскрытию особо важных дел СК России уже возбудил уголовное дело по факту отравления Скрипаля и собирается доказать невиновность.

