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Захарова назвала покушение на Скрипаля местью за Сирию

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/MFA Russia Press Service
МИД назвал скандал вокруг отравления в Солсбери частью большой антироссийской кампании

По мнению официального представителя, МИД РФ Марии Захаровой, скандал по поводу покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля – не что иное, как очередная попытка очернить имидж России после успешной операции в Сирии.

"Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру. Тут же появляется новый виток антироссийской кампании в виде заявлений премьер-министра Великобритании. Это первый трек увязки этих двух историй. Антироссийская кампания очевидна. Второй трек – пресловутая тема химического оружия",– заявила она в эфире телеканала "Россия-24".

Захарова подчеркнула, что западные страны всеми силами стремятся "оболванить общественность" и отвлечь внимание от насущных проблем, от войны в Сирии и в Ираке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан так же уделил внимание западной пропаганде, которая, по его словам, день ото дня становится все более "примитивной и наглой".

"Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения", – отметил Лавров, с сожалением добавив, что в голову обывателю "вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа".

Отношения России и Великобритании обострились после того, как Тереза Мэй обвинила РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявив, что ответственность за произошедшее полностью лежит на России. После своего заявления британский премьер предупредила Россию о намерении заморозить все двусторонние контакты между странами на высоком уровне и пригрозила рядом мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов.

МИД РФ предпринял ответные меры, объявив персонами нон-гранта 23 британских дипломата, которые в течение недели будут отправлены обратно на родину.  

Мария Разумова
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