Джонсон назвал ответные меры Москвы бесполезными

По его словам, больше всего они навредят простым россиянам

Министр иностранных дел Великобритании считает действия России, предпринятые в ответ на высылку из Лондона 23 российских дипломатов, бесполезными.

В субботу МИД РФ сообщил, что Москва высылает 23 британских дипломата, закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и окончательно запрещает деятельность Британского совета в России.

"Эти бесполезные меры накажут только обычных россиян, лишив их возможности изучать английский язык и получать британские визы", – приводит телеканал SkyNews слова Джонсона.

Глава британской дипломатии назвал отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "ударом в спину" Великобритании, твердо противостоящей "ужасному поведению" Кремля, отметив, что поддержку Лондону выразили лидеры Франции, Германии и США.

Отношения Лондона и Москвы переживают глубочайший кризис. Британские власти обвиняют Россию в организации покушения на Скрипалей с применением нервно-паралитического яда "Новичок". Джонсон пошел еще дальше, заявив, что решение применить яд "крайне вероятно" отдал лично президент России Владимир Путин.

Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов. МИД РФ вчера озвучил ответные меры российской стороны. Ожидается, что в течение ближайших дней Лондон сделает следующий шаг после заседания Национального совета по безопасности.

Россия отрицает какую-либо причастность к отравлению в Солсбери. Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что британская сторона отказывается знакомить Москву с материалами "дела Скрипаля".

