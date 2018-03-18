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Лондон решил допустить русских к делу Скрипаля

Фото: PA Images\TASS
Британия заявила о намерении проводить расследование вместе с Россией

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон отметил, что Лондон готов  расследовать отравление Сергея и Юлии Скрипаль совместно с российской стороной. Джонсон с уверенностью заявил, что Британия сделает все возможное, чтобы помочь раскрыть причины произошедшего. "Мы бы хотели сотрудничества с РФ по этому вопросу в ближайшие дни", – цитирует его РИА Новости. 

При этом ранее британская сторона отказалась допустить российских представителей к расследованию дела Скрипаля, аргументировав свою позицию тем, что считает экс-полковника ГРУ британским подданным.  

"Мы запросили консульский доступ к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Нами был получен отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина", – рассказал "Интерфаксу" представитель российской дипмиссии в Лондоне.

Отношения России и Великобритании резко обострились после того, как 12 марта во время брифинга Британии в штаб-квартире НАТО Тереза Мэй обвинила РФ в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, заявив, что ответственность за произошедшее полностью лежит на России. После чего британский премьер заявила, что намерена заморозить все двусторонние контакты между странами на высоком уровне, а также пригрозила рядом мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов.

Впоследствии МИД РФ предпринял ответные меры и объявил персонами нон-гранта 23 британских дипломата, которые будут высланы на родину в течение недели

Мария Разумова
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