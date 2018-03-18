Украинцы приютили британский утиль из России

В Незалежной нашли применение высланным из РФ дипломатам

Сострадание к высланным из России британским подданым проснулось у министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он обратился к главе МИД Британии Борису Джонсону с соответствующим предложением.

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", – написал он в своем Twiiter.



Ранее российское ведомство приняло решение выдворить 23 работника британского посольства в Москве. Меры – зеркальная реакция на аналогичный поступок Лондона.

Отношения между двумя странами осложнились после отравления экс-сотрудника ГРУ, шпиона Сергея Скрипаля.