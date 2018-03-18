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Украинцы приютили британский утиль из России

Павел Климкин. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk
В Незалежной нашли применение высланным из РФ дипломатам

Сострадание к высланным из России британским подданым проснулось у министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он обратился к главе МИД Британии Борису Джонсону с соответствующим предложением. 

"Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву", – написал он в своем Twiiter. 

Ранее российское ведомство приняло решение выдворить 23 работника британского посольства в Москве. Меры – зеркальная реакция на аналогичный поступок Лондона. 

Отношения между двумя странами осложнились после отравления экс-сотрудника ГРУ, шпиона Сергея Скрипаля. 

Марина МОНРО
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