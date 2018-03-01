Санкции против Польши набирают обороты
Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили решение Еврокомиссии о запуске санкционной процедуры в отношении Польши за нарушение европейских принципов в национальной судебной реформе. Вердикт был вынесен четверг, 1 марта, на пленарной сессии в Брюсселе, сообщает РИА "Новости".
Поддержали санкции 422 депутата, против высказались 147, воздержались 48. Далее документ отправится на голосование в Евросовет.
Теперь впервые в истории ЕС в отношении одного из членов организации будет задействована статья 7 договора о Европейском союзе, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС. Тогда Варшава не сможет влиять на формирование консолидированного евробюджета, а также участвовать в принятии политических решений.
Напомним, в последний месяц 2017 г. президент Польши Анджей Дуда подписал спорные законы о судебной реформе, несмотря на начатую 20 декабря
Еврокомиссией санкционную процедуру.
До этого – в ноябре – данные рекомендации ЕК принял Европарламент.
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