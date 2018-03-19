Следы газа в Солсбери начали искать специалисты

Инспекторы ОЗХО прибыли в Великобританию

Представители Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к поиску следов отравляющих веществ в британском Солсбери, где 4 марта предположительно был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщается на сайте Sky News.

Власти Великобритании ранее заявили со ссылкой на местные спецслужбы, что Скрипаль и его дочь Юлия попали под воздействие нервно-паралитического вещества "Новичок" российской разработки. В Москве отвергли обвинения как в том, что на ее территории производятся и хранятся запрещенные вещества, так и в нападении на бывшего разведчика. Однако это не помешало Лондону настаивать на своих инсинуациях. При этом предоставить доказательства произошедшего отравления или даже доступ к Скрипалю и его дочери, между прочим, гражданке РФ британские власти отказались.

Сейчас свой вердикт по инциденту в Солсбери должны представить эксперты ОЗХО. Точнее, они должны побеседовать с полицейскими, первыми прибывшими на место происшествия, с экспертами-химиками из Минобороны Королевства, а затем передать пробы токсинов, полученные в Лондоне, в аккредитованные лаборатории. Проверка займет недели две.

Впрочем, Лондон, видимо, не намерен дожидаться оценки международных специалистов. У него по плану сейчас – эксгумация останков Бадри Патаркацишвили, Александра Перепеличного и других российских бизнесменов, в гибели которых Великобритания готова обвинить Россию. Как пишет газета The Express, глава британского МВД Амбер Радд уже дала согласие на повторное расследование 14 смертей, где Лондон видит "российский след".

Отметим, что попытка привязать к инциденту в Солсбери недавнюю смерть друга Бориса Березовского бизнесмена Николая Глушкова не удалась: британская полиция признала, что общего в этих происшествиях лишь то, что все жертвы – выходцы из России.