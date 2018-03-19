Скандинавы ополчились на Россию из-за Скрипаля

Истерия вокруг отравления бывшего российского шпиона расширяет свою географию

Швеция и Финляндия ополчилась против России из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни уверен, что Москва причастна к этому инциденту. По его словам, либо Россия действительно стоит за этим преступлением, либо она потеряла контроль над своим химическим оружием. При этом министр подчеркнул, что нервно-паралитическое вещество было разработано в СССР, передает газета Helsingin Sanomat.

Сойни добавил, что вопрос о санкциях на встрече министров иностранных дел стран Европы не поднимался.

"Никогда ЕС не угрожает России новыми санкциями. Борис Джонсон не делал ходатайств о поддержке санкций и ничего не говорил на этот счет", – добавил он.

В МИД Швеции обиделись на высказывания Марии Захаровой о том, что источником вещества, которым отравили Скрипаля, могла быть Швеция. Ведомство вызвало к себе российского посла в Стокгольме для разъяснений, сообщает РИА "Новости".

В Солсбери 5 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию экстренно госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Позже Тереза Мэй рассказала, что они контактировали с нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.