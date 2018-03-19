Скандинавы ополчились на Россию из-за Скрипаля
Швеция и Финляндия ополчилась против России из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни уверен, что Москва причастна к этому инциденту. По его словам, либо Россия действительно стоит за этим преступлением, либо она потеряла контроль над своим химическим оружием. При этом министр подчеркнул, что нервно-паралитическое вещество было разработано в СССР, передает газета Helsingin Sanomat.
Сойни добавил, что вопрос о санкциях на встрече министров иностранных дел стран Европы не поднимался.
"Никогда ЕС не угрожает России новыми санкциями. Борис Джонсон не делал ходатайств о поддержке санкций и ничего не говорил на этот счет", – добавил он.
В МИД Швеции обиделись на высказывания Марии Захаровой о том, что источником вещества, которым отравили Скрипаля, могла быть Швеция. Ведомство вызвало к себе российского посла в Стокгольме для разъяснений, сообщает РИА "Новости".
В Солсбери 5 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию экстренно госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Позже Тереза Мэй рассказала, что они контактировали с нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.
Путин мобилизовал запасников
Президент России подписал указ о двухмесячных военных сборах
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Инопланетянин спрятал собаку в бурлящей реке
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина