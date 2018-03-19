Альянс поддержит Соединенное Королевство в борьбе с российской пропагандой

Британские власти вместе со своими иностранными друзьями работают над "широким кругом мер" в вопросе противодействия России. Об этом в ходе сегодняшнего совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

"Мы с партнерами разрабатываем меры, направленные на противодействие кибервойнам, наши спецслужбы сотрудничают. Мы работаем над тем, чтобы бороться с дезинформацией, которая идет из России, с фейковыми новостям", – цитирует РИА "Новости" руководителя Форин-офиса.

Он сообщил, что заручился поддержкой союзников по блоку НАТО. "Мы разделяем точку зрения, что отравление Сергея Скрипаля – это не обособленный вопрос. Это модель безответственного поведения российского государства, это поведение продолжается много лет – от российской аннексии Крыма до кибератак и вовлечения в сирийскую войну. Российское государство себя показало", – сказал Джонсон.

Британец отметил, что в ближайшее время Лондон решит, "как поступать с деньгами, полученными коррупционным путем". "У нас в Великобритании есть возможность сделать это", – подчеркнул министр иностранных дел.

По его мнению, Россия игнорирует международное право и "наши ценности".



Напомним, заморозкой в английских банках российских госсчетов, если правоохранители сочтут, что они могут нанести вред подданным королевы, угрожала с трибуны премьер-министр страны Тереза Мэй 14 марта.

Так истерично власти Великобритании продолжают реагировать на отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию неизвестным химическим веществом. Инцидент произошел 4 марта в городке Солсбери. Лондон практически сразу обвинил в этом Москву, чуть ли не через несколько часов установив, что боевым ядом является некая советская разработка с милым названием "Новичок".

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что любой здравомыслящий человек понимает, что подобные обвинения в адрес Москвы – чушь, никто бы не позволил себе такого накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу.

"Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей", – сказал лидер государства. Его слова приводит BBC.

