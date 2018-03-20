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Лондон слезно простился с российскими дипломатами

Фото: GLOBAL LOOK press/Stephen Chung
По велению Терезы Мэй 23 сотрудника посольства РФ покинули Британию

Сегодня, 20 марта, российские дипломаты расселись по автобусам и покинули посольство РФ в Лондоне. Их вышли провожать оставшиеся выполнять свою дипмиссию сотрудники. Процедура прощания сопровождалась слезами. Об это сообщает телеканал Sky News.

Напомним, во время брифинга в штаб-квартире НАТО Тереза Мэй обвинила РФ в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ответственной за произошедшее политик назвала Россию.

Премьер объявила о решении заморозить все двусторонние контакты между странами на высоком уровне, а также пригрозила рядом мер против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов.

МИД России ответило тем же, объявив персонами нон грата такое же количество британских дипломатов, которые отправятся жить в Лондон. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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