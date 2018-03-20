Российского посла вызвали в МИД Чехии по делу Скрипаля

Александр Змеевский должен явиться туда в среду утром

В чешском МИД требуют объяснений после заявления Марии Захаровой. Напомним, ранее официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства отметила, что газ, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вполне может происходить из Британии, Чехии, Словакии, Швеции или США.

"Завтра утром в МИД вызван посол России Александр Змеевский, чтобы он объяснил ложное заявление российских властей, в котором говорилось, что вещество "Новичок", использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, могло быть из Чехии", – говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

