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Российского посла вызвали в МИД Чехии по делу Скрипаля

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
продолжениеВласти давили на ученых в деле Скрипаля
Александр Змеевский должен явиться туда в среду утром

В чешском МИД требуют объяснений после заявления Марии Захаровой. Напомним, ранее официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства отметила, что газ, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вполне может происходить из Британии, Чехии, Словакии, Швеции или США.

"Завтра утром в МИД вызван посол России Александр Змеевский, чтобы он объяснил ложное заявление российских властей, в котором говорилось, что вещество "Новичок", использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, могло быть из Чехии", – говорится в сообщении МИД Чехии в Twitter.

Виктория БАЛАЯН
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