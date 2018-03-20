Лондон все делает, чтобы неизвестное химвещество обязательно оказалось с лейблом "Made in Russia"

Правительство Великобритании оказывало давление на ученых, которые изучали вещество, задействованное в отравлении экс-разведчика ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта. Об этом заявил бывший британский дипломат Крейг Мюррей в интервью RT.

По его словам, от экспертов требовали, чтобы они в своем отчете указали, что газ, которым отравили Скрипалей, был произведен именно в России. Однако никаких подтверждений данному факту у ученых не было. Поэтому в деле и появилась формулировка "вещество такого класса, который был разработан в России", ее и используют в настоящее время английские чиновники в своих обвинениях в адрес Москвы.

"Пенициллин был изобретен в Шотландии, но это не значит, что весь пенициллин производится там", – отметил Мюррей и добавил, что необходимо в этом деле тщательнее подбирать формулировки, когда речь заходит о нервно-паралитическом газе.

Он напомнил, что формула широко разрекламированного сейчас вещества "Новичок", которым якобы были отравлены бывший российский офицер и его дочь, есть в книге, свободно продающейся на сайте Amazon. Она издана 12 лет назад. По мнению дипломата в отставке, круг вероятных инициаторов покушения может быть весьма широким.

"В 2016 году под наблюдением организации по запрещению химического оружия вещество А-234 было синтезировано в Иране. Так что создать его могут многие", – подчеркнул Мюррей.

Британские власти на всех уровнях как заведенные чуть ли не с первых часов инцидента стали утверждать, что к отравлению Скрипалей веществом "Новичок" причастно российское государство, Москва данное обвинение категорически отвергает. В СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.



Сегодня же замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лондон до сих пор отказывается от сотрудничества с Москвой по делу Скрипалей.

"Британская сторона, действуя явным образом в злонамеренных целях, предъявляет нам некие претензии. В очередной раз не подкрепляя это никоим образом материальными свидетельствами, какими бы то ни было доказательствами и по большому счету отказываясь от сотрудничества, и, самое возмутительное, последовательно лишая нас консульского доступа к гражданке России Юлии Скрипаль, которая, как мы понимаем, находится в критическом состоянии", – цитирует дипломата РИА "Новости".

По мнению Рябкова, власти Соединенного Королевства устроили "масштабнейшую провокационную акцию", задействовав недозволенные приемы.

Также во вторник во исполнение требования Великобритании страну покинули 23 сотрудника посольства РФ. Столько же британских должны выехать из России в ближайшее время в качестве зеркальной меры. Помимо этого Москва объявила о закрытии Британского совета и отозвала согласие российской стороны на открытие Генконсульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

