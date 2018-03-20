МИД РФ вызвал всех послов зарубежных стран
В МИД России в среду, 21 марта, приглашены все послы зарубежных стран, находящиеся в стране. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.
По ее словам, основной темой встречи будет обсуждение ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ.
Захарова подчеркнула, что таким образом Москва планирует донести свою точку зрения до зарубежных стран, а также ответить на вопросы во избежание ложных обвинений, передает РИА "Новости".
"К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери", – добавила она.
Захарова отметила, что британские власти до сих пор не представили аргументов, которые доказывали бы вину России в покушении на Скрипаля.
При этом российского посла вызвали в МИД Чехии для объяснений слов Марии Захаровой о том, что вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вполне может происходить из Британии, Чехии, Словакии, Швеции или США. Этому же примеру последовали и в ведомстве Швеции.
Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.
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