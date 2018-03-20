Дипломатам доходчиво разъяснят позицию Москвы по делу Скрипаля

В МИД России в среду, 21 марта, приглашены все послы зарубежных стран, находящиеся в стране. Об этом рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

По ее словам, основной темой встречи будет обсуждение ситуации вокруг заявлений Великобритании о применении отравляющих веществ.

Захарова подчеркнула, что таким образом Москва планирует донести свою точку зрения до зарубежных стран, а также ответить на вопросы во избежание ложных обвинений, передает РИА "Новости".

"К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери", – добавила она.

Захарова отметила, что британские власти до сих пор не представили аргументов, которые доказывали бы вину России в покушении на Скрипаля.

При этом российского посла вызвали в МИД Чехии для объяснений слов Марии Захаровой о том, что вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вполне может происходить из Британии, Чехии, Словакии, Швеции или США. Этому же примеру последовали и в ведомстве Швеции.

Бывший полковник запаса ГРУ был отравлен вместе со своей дочерью Юлией 4 марта в городе Солсбери. Лондон возложил вину за инцидент на Москву.