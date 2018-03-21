Лондон заигрался, заврался и влип в сложную историю

У России не было мотива убивать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь на территории Великобритании, зато он был у других. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, странным в деле выглядит то, что реакция Британии на инцидент была молниеносной при том, что расследование отравления требует длительного времени. Премьер страны Тереза Мэй объявила о высылке российских дипломатов спустя сутки на основе якобы имеющихся первых результатов следствия, хотя в Скотланд-Ярде сообщили, что выяснение обстоятельств отравления Скрипаля потребует несколько месяцев. Даже Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) признала, что на изучение примененного вещества уйдут минимум три недели.

Таким образом, пока у Лондона нет никаких данных о причастности России к преступлению. Доказательств предоставлено "ровно ноль — без палочек и запятых", подчеркнула Захарова.

"Мотив был у Великобритании, у партнеров по НАТО. А у России мотива не было. Не было – значит, надо выдумать", – написала она в Facebook.

Она также сослалась на мнение ряда экспертов, которые видят во всей этой истории многоходовку, цель которой сводится к раскручиванию новой мировой антироссийской кампании.

С другой стороны, весь скандал может быть использован исключительно в экономических целях. Ведь британцы уже объявили о намерении "экспроприировать" собственность россиян, живущих в Соединенном Королевстве, под предлогом незаконности нажитого ими имущества. Хотя раньше власти не интересовались происхождением этих активов.

"Возможно, ответ надо искать в колоссальных финансовых потерях от"брекзита", дыры от которых предстоит латать?", – предположила Захарова.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери.