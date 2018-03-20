Вскрылись грязные подробности из жизни Скрипаля

Сокамерники экс-шпиона поведали о его тюремном прошлом

Пять лет в исправительной колонии Мордовии провел Скрипаль за шпионаж. Приговор огласили в августе 2006 года. Суд учел признательные показания обвиняемого.

В тюрьме разведчик обрезал нитки в швейном цехе, рассказали его сокамерники – бывшие начальники Константин Лапин и Андрей Сычев. Первый руководил четвертым управлением ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, второй возглавлял уголовный розыск в Ростове-на-Дону.

По словам экс-заключенных, Скрипаль был, что называется, себе на уме. Он постоянно увиливал от хозработ, которым посвящались два часа в неделю, откупаясь пятью пачками сигарет – такая такса была установлена в колонии.

"Скрипаль очень продуманный, следит за своим языком. Жил обособленно. Никому не открывал душу полностью. Если мы говорили о семье и детях – все было дозировано. Но то, что он очень хитрый, продуманный и жадный, я для себя точно сделал выводы", – поделился своими воспоминаниями в эфире телеканала "360" Андрей Сычев.

Он добавил, что со свободно говорившим на трех языках экс-полковником был в приятельских отношениях. "Он не тот человек, который будет просто с кем-то говорить. <…> Чтобы ему что-то угрожало – нет. Он рассказывал о своей жене и сыне. В 2010 году он был уверен, что будет обменен. Проявлялись у него в общении корыстные вещи и зависть. Если кому-то передачки приходили лучше и так далее", – отметил ростовский экс-начальник.

Действительно, питался Скрипаль куда лучше других заключенных, так как получал посылки с колбасой и конфетами. Профессиональная деятельность предателя была тайной за семью печатями. Однако внешний вид шпиона нельзя было скрыть от людских глаз. По словам сокамерников, выглядел он, мягко говоря, небрежно. "Скрипаль был грязный, он ходил нестираный. Он грамотный, но был как отшельник", – вспоминает Лапин.

Гости телеканала раскрыли еще один секрет объекта обсуждения – якобы Скрипаль был наркоманом. "Когда я узнал, что Скрипаль был замешан в употреблении наркотических средств еще на свободе… Это недостоверная информация, но по ней складывается мнение о человеке", – заметил фээсбэшник. Сычев продолжил мысль товарища: "Сказать, что он явно наркоман, я не могу. Но по разговорам было понятно, что он что-то употреблял".

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были найдены на скамейке в центре Солсбери без сознания и до сих пор еще не пришли в чувство. Они попали в реанимацию с подозрением на отравление. Его имитацией назвал инцидент эксперт Конституционного суда по отравляющим веществам Дмитрий Гладышев.

"Первое вещество назвали – фентанил. Это наркотик, который распространен в РФ, но не в Британии. Фентанил распространен среди наркоманов. А потом появилась информация, что это группа нервно-паралитических веществ, которые не названы. Потом появилась информация, что это органическое вещество из группы "Новичок". Но для его четкой идентификации мы должны иметь образец. А утверждать без диагностирования нельзя, как делают британцы. Конечно, если человек долго употребляет наркотики типа героина, то он никогда не забывает их эффект и может к этому вернуться. Этот факт известен", – заключил эксперт.

К слову, скандал вокруг дела Скрипаля приобретает все новые подробности, которые ежедневно отражаются в СМИ.