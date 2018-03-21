У "Новичка" есть отпечаток пальца

Разработчик советского яда рассказал, как разыскать производителя токсина

"Новичок", яд с советскими корнями, которым, как предполагает следствие, отравили Сергея и Юлию Скрипалей (экс-шпиона и его дочь), оставляет след о своем происхождении, то есть у него есть своеобразный "отпечаток пальца". Так назвал компонент нервно-паралитического вещества один из его разработчиков – проживающий в Нью-Йорке советский химик Вил Мирзаянов.

В интервью РБК он рассказал, что в "деле Скрипаля" применялся бинарный вариант яда, созданный из двух составляющих при помощи третьего – промотора. Его-то эксперт и сравнил с отпечатком пальца в криминалистике. Это связующий химикат, без которого не получится боевое отравляющее вещество А-232. Как раз при разборе промотора можно раскрыть всю правду о происхождении "Новичка".

Есть сведения, что Россия и Соединенное Королевство обменялись химоружием в рамках Конвенции ООН, согласно которой его основные запасы были уничтожены до 2010 года. То есть британцам был предоставлен образец произведенного на новочебоксарском комбинате газа. "Русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант", – подытожил химик.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были найдены на скамейке в центре Солсбери без сознания и до сих пор еще не пришли в чувство. Они попали в реанимацию с подозрением на отравление. Ранее его имитацией назвал инцидент эксперт Конституционного суда по отравляющим веществам Дмитрий Гладышев. Своими рассуждениями он поделился в эфире телеканала "360" в момент, когда обсуждалась наркотическая зависимость предателя.

Тогда Гладышев пояснил, что первым названным веществом, от которого пострадали отец и дочь, был фентанил – наркотик, не распространенный в Британии, но достаточно популярный в России среди соответствующих слоев.

"Фентанил – группа синтетических наркотиков, которая изготавливается у нас. Вызывает сильную зависимость. Его применяют при реанимационных мероприятий, во время серьезных операций. Если это фентанил, значит, Скрипаль и Юлия (его дочь) были явно зависимы от наркотиков. Такие вещества употребляют осознанно <…> Применение нервно-паралитических и фосфоро-органических веществ должно было привести к смерти Скрипаля и его дочери. И человек, который с ними контактировал, тоже себя подвергал опасности. Скорее всего, они знали, чем их отравят, и приняли антидот. Это имитация", – уверен эксперт.

По его утверждениям, информация о группе не озвученных нервно-паралитических веществ, а затем – об органическом веществе из группы "Новичок" появилась гораздо позже. "Но для его четкой идентификации мы должны иметь образец. А утверждать без диагностирования нельзя, как делают британцы. Конечно, если человек долго употребляет наркотики типа героина, то он никогда не забывает их эффект и может к этому вернуться. Этот факт известен", – заключил Гладышев.