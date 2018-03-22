Лондон собирается уговорить остальные страны пойти по их стопам

Британские политики намерены уговорить страны Евросоюза выслать с территории сотрудников дипломатических ведомств РФ и ужесточить давление на Москву. Об этом сообщают источники Bloomberg.

По их данным, премьер Великобритании Тереза Мэй ждет поддержки от ЕС по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон готов поделиться с Брюсселем конфиденциальной информацией с тем, чтобы ЕС смог также возложить вину за отравление Скрипаля на Москву.

Также источники сообщили, что на ужине с участниками саммита Евросоюза, который пройдет 22 марта, Мэй заявит об угрозе всей Европе со стороны Москвы. По словам аналитика европейского агентства Eurasia Group Муджтабы Рахмана, "дело Скрипаля" может побудить остальных членов ЕС рассмотреть вопрос национальной безопасности, которой угрожает Россия.

"Основным препятствием для более сильной реакции является присутствие дружественных России государств-членов [в Евросоюзе]", – добавил Рахман.

Между тем, в России предупредили Запад о вредности "силовой" риторики в двустороннем диалоге. Хотя запретить ее использование во внутренней политике Москва и не имеет права, признали в посольстве РФ в США. В дипведомстве эмоционально отреагировали на обвинения в причастности Москвы к отравлению Скрипаля и "необходимости привлечь Россию к ответственности за ее незаконные действия", которое прозвучало накануне в Белом доме.

"Хватит демонизировать Россию. Хватит угрожать России и российским дипломатам, которых вновь некоторые политики предлагают выслать. Хватит винить нас во всех смертных грехах. Может быть Москва виновата и в сегодняшнем снегопаде в Вашингтоне и Нью-Йорке?", – говорится в заявлении.

В российском посольстве также настояли на том, чтобы обвинители предоставили хоть какие-нибудь доказательства "незаконных действий", либо же признать их отсутствие и "извиниться, как поступают порядочные люди".