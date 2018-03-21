Трампу вновь влетело за Путина

Своевольный американский президент не послушался своих советников

Глава Белого дома Дональд Трамп проигнорировал прямое указание своей команды, касающееся России. В частности, он поздравил Владимира Путина с победой на выборах, хотя ему категорически было запрещено это делать.

"На всех полученных Трампом информационных сводках и письмах от советников по национальной безопасности было крупными буквами написано "не поздравлять" Путина с переизбранием", – сообщает The Washington Post. Однако Трамп или не читал бумаги, готовясь к телефонному разговору с Кремлем, либо просто поступил по-своему. После беседы с Путиным Трамп сам сообщил репортерам, что поздравил российского коллегу с победой на выборах, пожелал успешной работы в ближайшее шестилетие и предложил подумать о дате личной встречи.

Мало этого, при выборе тем для обсуждения Трамп вновь проявил своеволие. Стороны поговорили о проблеме КНДР, о ситуации в Сирии, о контроле над вооружениями. Однако дело Скрипаля они даже не вспомнили, хотя у главы Белого дому в плане беседы, подготовленном советниками, черным по белому было написано о необходимости осудить Москву за то, что она, по данным Лондона, отравила своего бывшего разведчика.

Трамп же предпочел не присоединяться к хору голосов, подпевающих Британии, за что уже схлопотал от своих. Сенатор Джон Маккейн заявил, что "американский президент, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах, не является главой Свободного мира".