Трамп поздравил Путина с новым президентским сроком
Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает сайт Кремля. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Белого дома.
Главы двух государств высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.
"Подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", – сообщает пресс-служба президента РФ.
Обсуждалась тема экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.
Также Трамп и Путин говорили о сирийской проблеме и внутриукраинском кризисе. Стороны отметили необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.
"Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова", – говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, учитывая изменения в руководстве американского Госдепартамента. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.
В пресс-службе Кремля добавили, что разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.
О вероятной скорой встрече двух президентов чуть ранее сегодня сообщил и сам Трамп.
"Вы знаете, что он (Путин) заявил, что участвовать в гонке вооружений – не очень хорошая вещь. Мы потратим более $700 млрд на перевооружение в этом году. Мы продолжаем укрепляться и сильнее любой другой страны, и не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что мы имеем", – цитирует РИА "Новости" американца.
По его словам, на встрече с Путиным будет обсуждаться гонка вооружений, которая "вышла из под контроля", а также он хотел бы поговорить о Сирии, Украине, КНДР и "о многих других вещах".
Первой о телефонном разговоре между Трампом и Путиным во вторник сообщила телекомпания
NBC News
со страницы в Сети.
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