Американский лидер дозвонился до главы РФ с тем, чтобы отметить его победу на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает сайт Кремля. Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Белого дома.

Главы двух государств высказались за развитие взаимодействия, в том числе в вопросах борьбы с международным терроризмом.

"Подчеркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений", – сообщает пресс-служба президента РФ.

Обсуждалась тема экономического сотрудничества, в том числе в сфере энергетики.

Также Трамп и Путин говорили о сирийской проблеме и внутриукраинском кризисе. Стороны отметили необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.

"Выражено удовлетворение определенным снижением напряженности вокруг Корейского полуострова", – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, учитывая изменения в руководстве американского Госдепартамента. Особое внимание Путин и Трамп уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.

В пресс-службе Кремля добавили, что разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

О вероятной скорой встрече двух президентов чуть ранее сегодня сообщил и сам Трамп.

"Вы знаете, что он (Путин) заявил, что участвовать в гонке вооружений – не очень хорошая вещь. Мы потратим более $700 млрд на перевооружение в этом году. Мы продолжаем укрепляться и сильнее любой другой страны, и не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что мы имеем", – цитирует РИА "Новости" американца.

По его словам, на встрече с Путиным будет обсуждаться гонка вооружений, которая "вышла из под контроля", а также он хотел бы поговорить о Сирии, Украине, КНДР и "о многих других вещах".

Первой о телефонном разговоре между Трампом и Путиным во вторник сообщила телекомпания NBC News со страницы в Сети.

