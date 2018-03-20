Трамп позвонил Путину

Белый дом после выборов президента России выдержал паузу в два дня

Президент США Дональд Трамп по телефону поговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает во вторник, 20 марта, NBC News со ссылкой на чиновника из администрации американского главы.

По информации телеканала, разговор состоялся именно сегодня. Подробности издание не приводит.



Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие поздравлений Путину с победой на выборах от Трампа. По его словам, не стоит считать это недружественным шагом.

"Вы знаете, что президент Путин остается открыт для нормализации там, где это нам интересно и необходимо, отношений с нашими американскими партнерами", – цитирует RT Пескова.

Он отметил, что у не поздравивших может быть сложный график или иные причины.



"Не нужно тут ничего сгущать. Это второе. Ну и третье: утро вечера мудренее", – добавил представитель Кремля. И как в воду глядел.

Накануне в Белом доме сообщили, что звонок в Москву с поздравлениями российскому лидеру не был запланирован.

Напомним, по предварительным подсчетам, Путин побеждает на выборах президента РФ – за него отдали 76,69% голосов. Средняя явка по стране составляет 67,98%.

