Маккейн вступился за россиян

Сенатор набросился на американского президента с жесткой критикой

Гнев республиканца вызвало сообщение главы Белого дома о поздравлении российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Джон Маккейн обвинил Дональда Трампа в притворстве и унижении граждан РФ.

По его мнению, "Трамп оскорбил каждого жителя России, кому отказали в праве голосовать на свободных и честных выборах для определения будущего их страны". При этом, заявил политик, "среди них бессчетное число патриотов, которые много рисковали для протеста и сопротивления действующей власти", передает телеканал ABC News.

Ранее, о вторник, 20 марта, американский президент по личной инициативе позвонил лидеру РФ и поздравил его с победой на выборах. Во время телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили несколько важных вопросов.

До этого сообщалось, что американский лидер молчал и поздравительных речей в адрес российского главы не произносил. Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли даже сказал, что в ближайшее время телефонной беседы между Трампом и Путиным не будет.

Администрация президента США Дональда Трампа считает закономерными итоги президентских выборов в России. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Маккейн не раз яростно критиковал руководство и России, и США. В частности, в ноябре прошлого года он обвинил Трампа в излишней доверчивости, с которой тот якобы относится к Путину. А ведь это угрожает национальной безопасности Америки, вопил сенатор.

Выборы президента России состоялись 18 марта. По последним данным, за действующего президента России отдали голоса 76,68% избирателей – больше 55 миллионов. Это абсолютный рекорд в постсоветской истории нашей страны.

Джон Маккейн, которому стукнуло 80 лет, больше полугода борется с раком головного мозга, и его шансы победить болезнь, по мнению врачей, ничтожны – менее 14%, напоминают Dni.RU. Злокачественную опухоль у политика обнаружили в начале лета, во время операции по удалению гематомы под глазом.