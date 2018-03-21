Юнкера затравили за письмо Путину

Глава Еврокомиссии пожелал президенту РФ успехов и получил за это по полной

У европейских политиков появился новый объект для нападок. Им стал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Чтобы разозлить политическую элиту, хватило самой малости: достаточно было лишь отправить президенту РФ Владимиру Путину формальное поздравление с победой на выборах.



Предводитель консерваторов в Европейском парламенте Эшли Фокс заявил о том, что своим "позорным" письмом Юнкер "потворствует" российскому лидеру. "Поздравить Владимира Путина с его победой на выборах... уже достаточно плохо. Но то, что он ничего не сказал об ответственности России за атаку нервно-паралитическим газом на невинных людей, в моем избирательном округе вызывает отвращение", – цитирует заявление политика издание The Telegraph.

К Фоксу присоединился бывший премьер-министр Бельгии, глава группы либеральных демократов в Европарламенте Ги Верхофстадт. "Сейчас не лучшее время для поздравлений. Нам всегда будет нужен диалог с Россией, но более тесные связи должны быть обусловлены уважением международного порядка и фундаментальных ценностей", – написал экс-премьер. А британский парламентарий Сара Волластон назвала письмо "постыдным".

Истерику европолитиков понять сложно. Юнкер занимает высокий пост в органах власти Евросоюза. Направлять лидерам соседних стран поздравления с избранием на пост – всего лишь часть политического этикета. Глава Еврокомиссии просто выполнил свои обязанности. К тому же его послание написано предельно сухим языком.

"Я хотел бы передать вам мои поздравления с вашим переизбранием. Нашей общей целью должно быть восстановление основанной на сотрудничестве общеевропейской системы безопасности", – вот и все, что выдавил из себя Юнкер. Но этого оказалось достаточно для травли.

Вместе с Юнкером нападкам подвергся и другой высокопоставленный политик. Американский сенатор Джон Маккейн, давний "друг" России, пристыдил главу Белого дома Дональда Трампа за поздравительный звонок Путину. По мнению республиканца, президент США тем самым оскорбил не только американцев, но и россиян, которые не голосовали за Путина.

Результаты президентских выборов в России раскололи западный мир. Руководителю каждой страны и каждого общеевропейского органа пришлось сделать выбор – поздравлять Владимира Путина или нет. Помимо Юнкера и Трампа, поздравления российскому лидеру направил президент Франции Эммануэль Макрон. Демонстративно отказались направлять приветственные телеграммы глава Европейского совета Дональд Туск и президент Польши Анджей Дуда.

Президентские выборы в РФ прошли в прошлое воскресенье, 18 марта. Победу на них одержал Владимир Путин, набрав более 76% голосов при явке около 65%.