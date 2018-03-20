Дуда бойкотирует Путина вслед за Трампом
Хозяин Белого дома проигнорировал их и не поздравил президента РФ с переизбранием на новый срок. Его примеру последовал и польский президент.
Анджей Дуда не поздравит Владимира Путина, заявил глава канцелярии Кшиштоф Щерский. Это "не очень хорошее время", пояснил он.
Вполне возможно, что президент Польши отправит "формальное, дипломатическое и вежливое послание", после того как российский лидер вступит в должность на следующий срок, допустил чиновник.
И в Россию на чемпионат мира по футболу Дуда не приедет, отметил также Щерский.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп промолчал, в то время как главы других стран поздравляли Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента РФ.
Такой поступок Трампа не нужно считать недружественным шагом, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И "не стоит ничего сгущать", призвал он, пояснив, что "кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам", цитирует RT. К тому же, по его словам, Владимир Путин до сих пор получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров.
Голосование состоялось 18 марта. После обработки 99,75% бюллетеней, по данным ЦИК, Владимир Путин лидировал с результатом 76,67%.
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