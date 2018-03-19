Трамп отмолчался по поводу переизбрания Путина
Администрация президента США Дональда Трампа считает закономерными итоги президентских выборов в России. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.
По его словам, в Америке никто не удивился победе Владимира Путина. При этом Гидли подчеркнул, что если Москва будет угрожать интересам Вашингтона, то ей найдется жесткий ответ.
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"Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим интересам", – цитирует его агентство Reuters.
Пресс-секретарь утверждает, что телефонной беседы между Трампом и Путиным в ближайшее время не состоится.
В отличие от своего коллеги, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон поздравили Владимира Путина с победой и заявила о необходимости укрепления отношений между государствами, передает РИА "Новости".
"Мы должны прилагать усилия конструктивно работать над важными двусторонними, а также международными вызовами и находить приемлемые решения", – сказала Меркель.
Выборы президента РФ состоялись 18 марта. По данным Центризбиркома, на момент обработки 99,75% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,67% голосов.
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