Американский лидер обошелся без поздравительных слов в адрес российского главы

Администрация президента США Дональда Трампа считает закономерными итоги президентских выборов в России. Об этом рассказал пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, в Америке никто не удивился победе Владимира Путина. При этом Гидли подчеркнул, что если Москва будет угрожать интересам Вашингтона, то ей найдется жесткий ответ.

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"Мы будем работать над тем, чтобы улучшить отношения с Россией, и мы заставим Россию заплатить высокую цену в тех случаях, когда она угрожает нашим интересам", – цитирует его агентство Reuters.

Пресс-секретарь утверждает, что телефонной беседы между Трампом и Путиным в ближайшее время не состоится.

В отличие от своего коллеги, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон поздравили Владимира Путина с победой и заявила о необходимости укрепления отношений между государствами, передает РИА "Новости".

"Мы должны прилагать усилия конструктивно работать над важными двусторонними, а также международными вызовами и находить приемлемые решения", – сказала Меркель.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. По данным Центризбиркома, на момент обработки 99,75% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,67% голосов.