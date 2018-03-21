Депутаты поздравили Путина с абсолютной победой

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Исторической назвал победу Владимира Путина на президентских выборах спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что для страны с президентской формой правления особенно важно, чтобы во главе государства стоял человек, пользующийся доверием большинства граждан.
"Уже обработаны данные, поступившие практически со всех избирательных участков, – сообщил Володин депутатам, отметив, что окончательные цифры ЦИК объявит в ближайшее время. – С абсолютной поддержкой на выборах победил наш президент Владимир Владимирович Путин. Давайте поздравим его с победой", – объявил спикер под аплодисменты вставших с кресел парламентариев.
Как указал Володин, "впервые в политической истории России" кандидат на пост главы государства получил голоса большинства жителей страны. "Это позволит президенту более эффективно работать и решать задачи", - убежденно заявил спикер нижней палаты.
По предварительным данным ЦИК, у Путина 76,69% голосов избирателей. Явка составила 67,49%.
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