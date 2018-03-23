В выборах президента РФ сохранилась интрига
Россияне могут выдохнуть. В пятницу, 23 марта, Центризбирком официально заявил, что выборы президента РФ признаны действительными и состоявшимися. Победил Владимир Путин. За него проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 человек – это 76,69% принявших участие в выборах россиян. Ближайший преследователь Путина – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – получил 11,77% голосов.
Несмотря на столь значительный отрыв действующего президента от соперников, председатель ЦИК Элла Памфилова не согласилась с мнением, что выборы не были конкурентными. "Если в выборах президента России в 2012 г. имели право участвовать семь политических партий, то во время настоящей компании такая возможность была предоставлена 67 партиям", – напомнила она, отметив, что в этот раз в ЦИК подали документы на выдвижение 36 кандидатов, восемь из которых прошли регистрацию.
По итоговым данным ЦИК, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский получил поддержку 5,65% россиян, Ксения Собчак – 1,68%, Григорий Явлинский – 1,05%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65% голосов.
Серьезных нарушений на выборах 18 марта зафиксировано не было, однако бюллетени с 14 избирательных участков были изъяты из общего количества при подсчете голосов.
Таким образом, после прошедших президентских выборов под вопросом остается лишь один момент – судьба усов Павла Грудинина. Ранее он поспорил с журналистом Юрием Дудем, что наберет не менее 15% голосов. Проигравший обещал побриться, но пока растительность на лице кандидата от коммунистов не исчезла. Ждем.
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