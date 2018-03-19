Запад впал в истерику после выборов

Иностранная пресса до смерти испугалась победы Путина

Исход голосования на выборах президента России не остался без внимания западных средств массовой информации. Большинство зарубежных изданий, судя по передовицам, сильно напуганы очередной победой Владимира Путина. Они ждут возрождения советской империи и "неприятностей" для Европы и США.



"После переизбрания Путина ждите обострения отношений с Западом", – убеждены авторы The Washington Post. "После выборов ждите больше неприятностей от Путина", – повторяет на свой лад телеканал CNN.

"Победа Путина дает ему власть над крупнейшей в мире страной еще на шесть лет, в то время как отношения с Западом окончательно вышли на враждебную траекторию", – говорится в материале австралийского издания The Sydney Morning Gerald.

"Владимир Путин превратит Россию в Советский Союз 2.0… и возьмет РЕВАНШ", – нагнетает британский таблоид Daily Star. Того же ждет и деловая газета Handelsblatt: "Современная путинская Россия уже недалека от Советского Союза". Другое немецкое издание, Die Zeit, с зашкаливающим уровнем пафоса предупреждает читателей: "Путин бросает вызов Западу после триумфального переизбрания".

В The New York Times убеждены, что российский президент попытается стать единоличным владыкой мира. "Вероятно, Путин продолжит курс незначительных изменений, чтобы попытаться восстановить Россию в качестве мировой державы, при этом приостановив экономические реформы в стране. Нынешнее голосование было скорее референдумом о доверии, нежели выборами, но сомнений в популярности Путина среди россиян нет", – говорится в статье.

О том, что это были не выборы, а референдум, пишет и польская Polityka: "Результаты плебисцита в России – это плохая новость для Польши и для Европы".

Страницы газет и журналов пестрят историями о том, что россияне на самом деле не хотели участвовать в голосовании. Но их либо силой загоняли на участки, либо заманивали на выборы ценными подарками. Так, The Sunday Times опубликовала карикатуру, на которой бабушка отправляется голосовать под дулом танка на фоне куполов храма Василия Блаженного. А The Independent раскрыла "истинные причины" высокой явки: "Участок 2204 привлек особое внимание своим необычайно высоким числом избирателей. Позже было обнаружено, что студенты зарегистрировались здесь ради шанса выиграть планшет".