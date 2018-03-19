Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне по всему миру проголосовали на выборах

Посол России в Малайзии В.Н.#Ермолов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации. Фото: twitter.com/RusEmb_Malaysia На избирательном участке #8059 началось голосование! Среди первых избирателей - Посол России в Брунее В.С.Семиволос и сотрудники посольства. Фото: twitter.com/RussianEmbassyBrunei За 3 дня на досрочном выездном голосовании на строящейся в Беларуси(Островец) АЭС проголосовало более 1,5 тыс. граждан России. Фото: twitter.com/RusEmbassyMinsk
граждане Российской Федерации, проживающие в Иордании, и российские туристы проголосовали на выборах Президента Российской Федерации. Фото: twitter.com/RusEmbJordan Голосование в Таллине. Фото: twitter.com/RusEmbEst Досрочное голосование на о. Бали. Фото: twitter.com/RusEmbJakarta Голосование в Греции. Фото: twitter.com/RFEmbassyGr +3
Президента России выбирали в 144 странах

В воскресенье, 18 марта, голосование прошло не только в нашей стране, но и за рубежом.

Живущие в Конго россияне запустили флешмоб #ВаженКаждыйГолос. Его поддержал МИД России, фотографии с этим хештегом появились на страницах посольств по всему миру, сообщает ЦИК.

По теме

Россияне проголосовали в столице Иордании Аммане:

Досрочное голосование в Аммане. Фото: twitter.com/RusEmbJordanВ Кремниевой долине сотрудники Генерального консульства провели досрочное голосование для российских граждан 11 марта в г. Сан-Хосе:

11 марта в г. Сан-Хосе сотрудники Генконсульства провели досрочное голосование избирательного участка № 8275 для российских граждан, проживающих в районе Кремниевой Долины. Фото: twitter.com/GK_Seattle

Наши спортсмены, выступающие на Паралимпиаде в Пхёнчхане, отдали свои голоса на выборах 15 марта – Посольство России в Республике Корея организовало для них выездное голосование:

15 марта Посольством было организовано досрочное выездное голосование на выборах Президента Российской Федерации для российских спортсменов-паралимпийцев, принимающих участие в Зимних паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Фото: twitter.com/RusEmb_Korea

В Греции россияне пришли на избирательные участки с детьми:

Голосование в Греции. Фото: twitter.com/RFEmbassyGr

И не только в Греции. Эта очаровательная малышка "проголосовала" на Бали:

Досрочное голосование на о. Бали. Фото: twitter.com/RusEmbJakarta

В Таллине одной из первых проголосовала Мария Ипполитовна Гриднева, которой 100 лет! Не отстали от Марии Ипполитовны и другие россияне, живущие на эстонской земле:

Голосование в Таллине. Фото: twitter.com/RusEmbEst

В Белоруссии на строительстве Островецкой АЭС за 3 дня в досрочном выездном голосовании приняли участие более 1,5 тысяч граждан России:

За 3 дня на досрочном выездном голосовании на строящейся в Беларуси(Островец) АЭС проголосовало более 1,5 тыс. граждан России. Фото: twitter.com/RusEmbassyMinskСотрудники посольств вместе с главами российских дипломатических ведомств также активно голосовали на выборах. Так прошло голосование в Брунее и Малайзии:

Посол России в Малайзии В.Н.#Ермолов проголосовал на выборах Президента Российской Федерации. Фото: twitter.com/RusEmb_MalaysiaНа избирательном участке #8059 началось голосование! Среди первых избирателей – Посол России в Брунее В.С.Семиволос и сотрудники посольства. Фото: twitter.com/RussianEmbassyBrunei

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Киев отказывается принимать выборы в Крыму

Украинский лидер выложил ряд гневных публикаций на официальном сайте и в соцсетях

Крым сделал однозначный выбор

Явка в республике превысила 63%

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей