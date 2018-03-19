Президента России выбирали в 144 странах

В воскресенье, 18 марта, голосование прошло не только в нашей стране, но и за рубежом.

Живущие в Конго россияне запустили флешмоб #ВаженКаждыйГолос. Его поддержал МИД России, фотографии с этим хештегом появились на страницах посольств по всему миру, сообщает ЦИК.



Россияне проголосовали в столице Иордании Аммане:

В Кремниевой долине сотрудники Генерального консульства провели досрочное голосование для российских граждан 11 марта в г. Сан-Хосе:

Наши спортсмены, выступающие на Паралимпиаде в Пхёнчхане, отдали свои голоса на выборах 15 марта – Посольство России в Республике Корея организовало для них выездное голосование:

В Греции россияне пришли на избирательные участки с детьми:



И не только в Греции. Эта очаровательная малышка "проголосовала" на Бали:



В Таллине одной из первых проголосовала Мария Ипполитовна Гриднева, которой 100 лет! Не отстали от Марии Ипполитовны и другие россияне, живущие на эстонской земле:

В Белоруссии на строительстве Островецкой АЭС за 3 дня в досрочном выездном голосовании приняли участие более 1,5 тысяч граждан России:

Сотрудники посольств вместе с главами российских дипломатических ведомств также активно голосовали на выборах. Так прошло голосование в Брунее и Малайзии: