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Америка пытается сорвать выборы в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Наши дипломаты осадили Госдеп в ответ на комментарии о поездке Путина в Крым

Российское посольство обвинило Штаты в попытке сорвать предстоящие выборы президента путем беспочвенных обвинений.

"В голословных же обвинениях нашей страны в подрыве международного порядка в связи с посещением президентом России В.В. Путиным Крыма видим очередную неприкрытую попытку повлиять на внутриполитическую ситуацию у нас в контексте предстоящих выборов. Ничего из этого у Вашингтона не выйдет", – говорится в сообщении на странице нашей дипмиссии в Facebook.

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Ранее представитель американского Госдепа Хизер Науэрт выступила с громким заявлением по поводу выступления российского лидера на митинге-концерте в Крыму 14 марта. Напомним, Путин в ходе рабочей поездки поздравил крымчан с четвертой годовщиной воссоединения с Россией. Науэрт обвинила нашу страну в "ложных притязаниях" на территорию Украины и неуважении к территориальной целостности суверенных государства, а также в пренебрежении международным порядком.

И конечно, в очередной раз США не упустили возможность напомнить, что антироссийские санкции будут действовать, пока Россия не вернет полуостров Украине.

Виктория БАЛАЯН
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