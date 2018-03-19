Дудь припомнил Грудинину усы

Выполнит ли проигравший политик условия пари – гадает заинтригованная публика

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь выиграл у кандидата в президенты России от партии КПРФ Павла Грудинина спор об усах. Когда Дудь брал у Грудинина интервью, они поспорили, что если политик на выборах наберет менее 15% голосов избирателей, то сбреет свои роскошные усы. Дудь в случае проигрыша собирался побриться налысо.

В понедельник, 19 марта, Дудь опубликовал в своем микроблоге Twitter фотографию винтажной безопасной бритвы "Юбилейная".

По информации ЦИК, в 10:40 по московскому времени было обработано 99,84% бюллетеней, кандидат Грудинин набрал 11,8%. Теперь, как честный человек, он должен сбрить усы.

Ранее Дудь напомнил об этом споре в соцсетях, опубликовав фотографию советского бритвенного станка, напоминает "Газета.Ru".