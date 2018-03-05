Максакова рассказала о бурном романе с Грудининым
Мария Максакова рассказала о подробностях своего романа с кандидатом в президенты России, директором совхоза имени Ленина Павлом Грудининым.
Одно из изданий утверждало, что Грудинин бросил свою жену и уже начал готовиться к свадьбе с Марией. Журналисты посчитали, что пара не хочет привлекать к себе внимание из-за предстоящих выборов. При этом директор совхоза таким образом хочет пропиариться за счет певицы.
Максакова отреагировала на статью, назвав это фейком.
"Я вот не понимаю, кому на пользу этот фейк?" – написала она на странице Facebook.
При этом оперная дива проявила внимание к Грудинину, так как он "интересный собеседник". Мария пожалела, что не знакома с ним лично. Также она подчеркнула, что на фотографии в статье она обнимается со знакомым итальянцем, а не с кандидатом в президенты.
В настоящее время Максакова проживает на Украине. Она сбежала туда вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В марте 2017 г. его убили в центре Киева.
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