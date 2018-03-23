Путин выступил с телеобращением к нации
Выполнение всех обещаний, данных во время предвыборной кампании, гарантировал президент РФ Владимир Путин. Он обратился к гражданам страны в пятницу, 23 марта, после обнародования Центризбиркомом официальных итогов голосования на выборах президента РФ, состоявшихся 18 марта.
Действующий глава государства поблагодарил россиян за колоссальную поддержку и оказанное ему доверие. Он подчеркнул, что знает обо всех трудностях общества: и падении уровня жизни, и проблемах в здравоохранении, и бедах в ЖКХ. Путин не стал заявлять, что исправит все быстро и сразу, по его мнению, это было бы "лишь красивым, показным жестом", тогда как нужны глубокие перемены и продуманные шаги.
"Мы будем создавать новые рабочие места и наращивать эффективность нашей экономики, повышать реальные доходы граждан и снижать уровень бедности, развивать инфраструктуру и социальную сферу – образование, здравоохранение, решать экологические и жилищные проблемы, обновлять, благоустраивать наши города и поселки. И все это – на базе мощного технологического рывка, который нам предстоит совершить", – заявил президент.
В связи с этим он призвал народ, в том числе избирателей, которые голосовали за других кандидатов, сплотиться и не позволить политическим предпочтениям разделить страну. "Мы все патриоты своей страны, и у нас одна, общая забота – судьба России", – подчеркнул Путин.
В пятницу, 23 марта, Центризбирком официально заявил, что выборы президента РФ признаны действительными и состоявшимися. Победил Владимир Путин. За него проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 человек – это 76,69% принявших участие в выборах россиян. Ближайший преследователь Путина – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – набрал 11,77% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил поддержку 5,65% россиян, Ксения Собчак – 1,68%, Григорий Явлинский – 1,05%, Борис Титов – 0,76%, Максим Сурайкин – 0,68%, Сергей Бабурин – 0,65% голосов.
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