С усами Грудинина происходит что-то странное
Блуждающие по Сети усы директора подмосковного совхоза имени Ленина попали в список в главных ньюсмейкеров субботы.
Сначала на одной из страниц в Instagram, посвященной Грулинину, появилось фото кандидата в президенты без усов.
Дело в том, что в интервью журналисту Юрию Дудю Грудинин пообещал сбрить усы, если наберет на президентских выборах менее 15% голосов (в противном случае Дудь обещал побрить налысо голову).
По данным ЦИК, за Павла Грудинина отдали голоса 11,77% избирателей, поэтому спор он проиграл.
Однако не успели пользователи Рунета обсудить снимок кандидата со сбритыми усами, как оно исчезло. Фотографию из Instagram удалили, а глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко выступил с опровержением.
Он пояснил, что страница, где было выложено фото, не является официальной страницей Грудинина.
"Вот когда Дудь об этом либо скажет, либо что-то подтвердит, это будет. Пока нет официальных подтверждений, я вам официально об этом говорю", – приводит слова Ющенко РИА Новости.
Только после обеда в этом вопросе наступила ясность. На канале в YоuTube журналиста Максима Шевченко была выложена видеозапись того, как Павел Грудинин сбривает усы.
"Я дал слово, и я его сдержал", – прокомментировал свой поступок бывший кандидат в президенты.
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