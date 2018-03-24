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С усами Грудинина происходит что-то странное

Кадр www.youtube.com
После спора усы исчезли с лица проигравшего выборы кандидата в президенты от КПРФ

Блуждающие по Сети усы директора подмосковного совхоза имени Ленина попали в список в главных ньюсмейкеров субботы.

Сначала на одной из страниц в Instagram, посвященной Грулинину, появилось фото кандидата в президенты без усов.

Дело в том, что в интервью журналисту Юрию Дудю Грудинин пообещал сбрить усы, если наберет на президентских выборах менее 15% голосов (в противном случае Дудь обещал побрить налысо голову).

По данным ЦИК, за Павла Грудинина отдали голоса 11,77% избирателей, поэтому спор он проиграл.

Однако не успели пользователи Рунета обсудить снимок кандидата со сбритыми усами, как оно исчезло. Фотографию из Instagram удалили, а глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко выступил с опровержением.

Он пояснил, что страница, где было выложено фото,  не является официальной страницей Грудинина.

"Вот когда Дудь об этом либо скажет, либо что-то подтвердит, это будет. Пока нет официальных подтверждений, я вам официально об этом говорю", – приводит слова Ющенко РИА Новости.

Только после обеда в этом вопросе наступила ясность. На канале в YоuTube журналиста Максима Шевченко была выложена видеозапись того, как Павел Грудинин сбривает усы.


"Я дал слово, и я его сдержал", – прокомментировал свой поступок бывший кандидат в президенты.

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