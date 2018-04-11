Правительство России уйдет в отставку

В мае власть сложит свои полномочия

Через месяц состоится инаугурация президента России Владимира Путина, которого население выбрало 18 марта. При этом нынешнее правительство страны обязано будет сложить с себя полномочия согласно Конституции страны. Об этом напомнил премьер Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что после отставки Путин может поручить ему исполнять обязанности до того момента, пока не сформируют новый кабинет министров. Существует вариант, что Медведев останется без работы, однако это маловероятно, передает "Экономика сегодня".

Ранее, 23 марта, Центризбирком официально заявил, что выборы президента РФ признаны действительными и состоявшимися. Победил Владимир Путин. За него проголосовали 56 миллионов 430 тысяч 712 человек – это 76,69% принявших участие в выборах россиян. Ближайший преследователь Путина – кандидат от КПРФ Павел Грудинин – набрал 11,77% голосов.