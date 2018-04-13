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Российским выборам "помешали" СМИ

Фото: GLOBAL LOOK press/Hristo Rusev
Совфед обвинил "Медузу" и "Эхо Кавказа" в нарушении "дня тишины"

Ряд российских СМИ не молчали в "день тишины", тем самым переступили закон, считает председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. В докладе комиссии сказано, что всего 12 масс-медиа, среди которых интернет-издание "Медуза" и радиостанция "Эхо Кавказа", излишней словоохотливостью порывались внести свою лепту в избирательную картину.

Так, на прошедшие президентские выборы стремились повлиять телеканалы "Настоящее время", Deutsche Welle, BBC, радиостанции IFR, "Радио Свобода" со своими проектами "Крым.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Сибирь.Реалии" и "Idel.Реалии". Также в числе диверсантов "Голос Америки".

"Эти СМИ допускали агитацию и пропаганду в "день тишины", а также не соблюдали принцип равномерного освещения деятельности всех кандидатов в президенты", – цитирует Климова "РИА Новости".

Глава комиссии Совфеда уверен, что за подобные деяния СМИ вполне возможно "призвать к ответу". Во всяком случае, действующее законодательство, в частности Уголовный кодекс и КоАП РФ, не противоречит этому. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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