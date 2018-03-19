Володин объяснил высокую явку избирателей на выборах

Победу Путина спикер ГД назвал гарантией улучшения жизни граждан

Российское общество продемонстрировало ответственное отношение к будущему страны. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил высокий процент явки россиян на избирательные участки во время выборов 18 марта.

Он добавил, что результаты голосования стали рекордными.

"Абсолютное большинство проголосовало за Владимира Путина – 76,67%, а это около 56 млн граждан", – подчеркнул Володин. По его мнению, такие цифры свидетельствуют о том, что действующий глава государства пользуется абсолютной поддержкой россиян.

"Эта поддержка позволит ему отстаивать интересы страны на международном уровне, ставить и решать стратегические задачи развития", – уверен Володин. Это особенно важно в нынешних политических условиях, когда идет "беспрецедентное давление на нашу страну: попытки дискредитации России, санкции, оголтелая пропаганда со стороны западных СМИ", указал спикер.

По его словам, волеизъявление граждан России прошло "в строгом соответствии с законами и демократическими принципами":

"Легитимность выборов ни у кого не вызывает сомнений. Подтверждение тому – большое количество зарубежных наблюдателей, от которых мы услышали позитивную оценку ходу и проведению выборов", – сказал Володин. Он особо выделил убедительную победу Путина в Крыму – это подтвердило то, что крымчане и севастопольцы не сомневаются в том, что 4 года назад сделали правильный выбор.

"Победа Владимира Владимировича – это гарантия движения страны вперед по пути повышения благополучия граждан и конкурентоспособности. Победа Путина – это победа всех граждан России", – подвел итог Володин.