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Володин: Западу выгоден "ручной" президент России

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Спикер Госдумы заявил, что странам ЕС нужен "свой" глава государства

"Ручной" и безропотный президент России – в интересах стран ЕС. С таким заявлением выступил сегодня, 14 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Хотели своего президента, ручного и послушного, такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что Россия сегодня по многим направлениям для них неудобный конкурент, и они пытаются ее из конкурентного поля убрать", – цитирует парламентария РИА "Новости".  

По мнению Володина, в стремлении "разрушить Россию как государство" достаточно часто Соединенные Штаты и Великобритания ведут нечестную политику. 

Отношения между Россией и рядом стран Запада остаются напряженными. Добавила масла в огонь история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания на лавке у торгового центра в британском Солсбери.

Лондон заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом советского производства, и обвинил в произошедшем Москву, потребовав немедленных объяснений.

На это заявление сразу же отреагировали в МИД РФ, назвав его "цирковым шоу", поскольку, как отметил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, власти Великобритании не предоставили ни доказательств, ни официального запроса. 

Напомним, уже в это воскресенье, 18 марта, россияне будут выбирать главу государства среди 8 кандидатов.  

Оксана ПОДТУРКИНА
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