Володин: Западу выгоден "ручной" президент России

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"Ручной" и безропотный президент России – в интересах стран ЕС. С таким заявлением выступил сегодня, 14 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Хотели своего президента, ручного и послушного, такого, как на Украине. Совершенно очевидно, что Россия сегодня по многим направлениям для них неудобный конкурент, и они пытаются ее из конкурентного поля убрать", – цитирует парламентария РИА "Новости".
По мнению Володина, в стремлении "разрушить Россию как государство" достаточно часто Соединенные Штаты и Великобритания ведут нечестную политику.
Отношения между Россией и рядом стран Запада остаются напряженными.
Добавила масла в огонь история с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его
дочери Юлии, которых 4 марта нашли без сознания на лавке у торгового центра в британском Солсбери.
Лондон заявил, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом советского производства, и обвинил в произошедшем Москву, потребовав немедленных объяснений.
На это заявление сразу же отреагировали в МИД РФ, назвав его "цирковым шоу", поскольку, как отметил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, власти Великобритании не предоставили ни доказательств, ни официального запроса.
Напомним, уже в это воскресенье, 18 марта, россияне будут выбирать главу государства среди 8 кандидатов.
Информация о пострадавших пока уточняется
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