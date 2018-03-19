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Крым сделал однозначный выбор

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Явка в республике превысила 63%

Лидером президентских выборов на территории республики Крым и в Севастополе стал Владимир Путин. Действующего главу государства там поддержали более 92% избирателей.

К моменту обработки 99% бюллетеней в Крыму у Путина 981 тыс. голосов. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина проголосовали 23,5 тысячи человек, это 2,21% от общего числа пришедших на выборы жителей республики. За ним с небольшим отставанием следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский – за него отдали голоса 19,3 тысячи крымчан, что составило 1,82%. На четвертом месте Ксения Собчак с поддержкой 17,4 тысячи человек, или 1,64%, передает ЦИК.

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В Севастополе картина еще более единодушная. Там за Путина проголосовали 90,19% избирателей, то есть 218 тысяч человек. За Грудинина – 3,59%, или 8,6 тысяч севастопольцев, за Жириновского – 2,89% избирателей, или почти 7 тысячи человек, за Собчак – 1,27%, или 3 тысячи человек.

Остальные кандидаты не набрали на полуострове и 1% голосов.

При этом крымчане, впервые выбиравшие президента России, проявили большую гражданскую ответственность. В республике Крым на избирательные участки пришли 63,68% граждан, имеющих право голоса. В Севастополе явка составила 65,69%.

Международные наблюдатели, приехавшие из 20 стран, чтобы проследить за ходом выборов на полуострове, отмечали, что граждане с большим энтузиазмом участвовали в избирательном процессе, который был абсолютно прозрачным и демократическим.

Впрочем, президент Украины Петр Порошенко с этим не согласен.

"Конечно, мы наблюдаем и незаконные выборы – выборы президента Российской Федерации", – так он прокомментировал голосование в Крыму. По словам главы Незалежной, в последние дни он имел "интенсивные международные контакты" и "получил заверения о непризнании выборов президента России в Крыму". От кого именно он получил эти "заверения", Порошенко не указал.

Тем временем, как сообщает "Лента новостей Крыма", обработка протоколов в республике и городе-герое близится к завершению. Окончательные итоги голосования должны быть оглашены уже в понедельник.

В целом по стране из 99% бюллетеней Владимир Путин набирает 76,65% голосов, Павел Грудинин –11,82%, Владимир Жириновский – 5,68%, Ксения Собчак – 1,66%, Григорий Явлинский –1,04%, Сергей Бабурин – 0,65%, Максим Сурайкин – 0,68%, Борис Титов – 0,75%.

Николай ВИКТОРОВ
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