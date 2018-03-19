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Путин рассказал о перестановках в правительстве

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
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Президент задумался над кандидатурой премьера

В кабинете министров РФ появятся новые лица. Это дал понять президент Владимир Путин в ночь на понедельник, 19 марта.

"Все изменения будут объявлены после инаугурации", – сообщил он в своем избирательном штабе после того, как результаты выборов стали очевидны.

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Как пояснил Путин, перестановки в кабмине "должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок". "Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать", – отметил действующий глава государства и еще раз подчеркнул, что "все изменения произойдут после инаугурации".

На вопрос, останется ли Дмитрий Медведев в кресле премьер-министра, Путин ответил уклончиво. "Что касается председателя правительства, правительства в целом, как я уже сказал, я, конечно, об этом думал, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов", – приводит РИА "Новости" слова Путина. Вместе с тем насчет внесения изменений в Конституцию президент четко заявил, что пока таких планов у него нет.

Главное, по словам Путина, сохранить нынешнюю команду, которая помогла ему победить на выборах. Более того, ему хотелось бы привлечь на свою сторону тех граждан, которые в воскресенье подержали других кандидатов.  "Я бы хотел, чтобы … мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России ", - заявил он, отметив, что стране нужно "осуществить прорыв, и у нас есть все основания… добиться такого результата", убежден президент.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. По данным Центризбиркома, на момент обработки 99,75% бюллетеней Владимир Путин набрал 76,67% голосов.

Николай ВИКТОРОВ
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