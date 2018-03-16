Путин распорядился определить национальные цели до 2024 года

Российский лидер утвердил перечень поручений по выполнению послания Федеральному собранию, которое он огласил 1 марта

Путин поручил разработать проект указа, в котором будут определены национальные цели развития страны до 2024 года. В приоритете – рост численности населения, повышение среднего уровня жизни до 80 лет к 2030 г., рост доходов населения и увеличение пенсий.

Предполагается, что к 2024 г. Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира, передает "Интерфакс".

В перечне поручений отмечается важность формирования комфортной городской среды, улучшения жилищных условий 5 миллионов семей. Подчеркивается необходимость создания всех условий для самореализации граждан.

В проекте указа также должны быть поставлены основные цели в образовании, здравоохранении, демографии, городской среде, международном сотрудничестве, бизнесе и предпринимательстве, а также цифровой экономике и экологии.

Кабмину поручили доработать закрепление правового статуса самозанятых граждан и представить предложения по улучшению системы помощи населению. Кроме того, правительству необходимо внести в законодательную базу изменения, касающиеся совершенствования порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

На Федеральном собрании 1 марта президент РФ Владимир Путин обозначил важные задачи, которые необходимо решить в первую очередь. В их число вошли улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий, оказание адресной социальной помощи нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Также глава государства сообщил о необходимости снизить уровень бедности, обеспечив рост дохода за шесть лет примерно в два раза.

После оглашения послания нижняя палата парламента включилась в работу по законодательному обеспечению ее реализации, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, спустя несколько часов после обращения Владимира Путина в Совете Госдумы приняли решение о создании рабочей группы депутатов, которая уже 22 марта представит план работы.

Парламентарий отметил, что законотворческая деятельность по реализации задач из послания Федеральному собранию будет вестись как минимум до конца 2018 года.

"Предварительный подсчет показал, что это будут десятки законов ", – говорил он.

По некоторым вопросам "ГД" сыграла на опережение". В частности, по ряду указаний президента Госдума уже провела парламентские слушания. Также были созданы и успешно работают профильные рабочие депутатские группы.