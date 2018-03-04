Госдума сыграла на опережение с реализацией послания Путина

Депутаты начали большую законодательную работу

Сразу после оглашения послания президента Федеральному собранию нижняя палата парламента включилась в работу по законодательному обеспечению его реализации.

Уже через несколько часов после выступления Владимира Путина Совет Госдумы принял решение о создании специальной рабочей группы депутатов, которая к 22 марта она должна представить план законодательного обеспечения задач, обозначенных главой государства.

По нескольким темам, затронутым в послании, в парламенте ранее прошли слушания и были созданы профильные рабочие группы. Речь идет, в частности, о решении проблем обманутых дольщиков, диверсификации ОПК и цифровой экономике.

Законотворческая деятельность по реализации задач из послания Федеральному собранию будет вестись как минимум до конца текущего года.

"Предварительный подсчет показал, что это будут десятки законов", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".

"Президент подчеркнул, что это должно быть современное законодательство, гибкое, опережающее где-то время. Потому что только за счет этого мы сможем сконцентрировать в нашей стране те прорывные технологии, о которых речь шла", – добавил Володин.

Комментируя послание президента, он разделил его на две условные части. В первой были обозначены ключевые параметры, которых необходимо достичь в ближайшие годы. Вторая часть была посвящена тому, как добиться выполнения поставленных задач, чтобы никто извне не мог этому помешать.

Володин отметил, что одной из важных тем, затронутых в послании, является продолжительность жизни россиян. Выйти на рубеж "80 плюс", по его словам, задача амбициозная, но реализуемая.

Россия должна использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы совершить прорыв, и депутаты будут делать все, чтобы привести страну к успеху, заключил Володин.

Владимир Путин 1 марта выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором обозначил основные направления развития российской внешней и внутренней политики.