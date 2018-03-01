Депутаты услышали основной сигнал президента

В Госдуме готовы представить законопроекты, необходимые для реализации задач, поставленных в послании главы государства

Улучшение качества жизни россиян – вот основная цель, которую поставил президент Владимир Путин перед Федеральным собранием в четверг, 1 марта. И этой задачи реально добиться. В частности, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль убежден, что увеличение продолжительности жизни в России с 73 до 80 лет и выше вполне достижимо до конца следующего десятилетия.

Депутат отметил, что речь идет не просто "о повышении уровня продолжительности жизни, а о сохранении качественной, активной жизни людей после 75-80 лет". "Это зависит от множества факторов: от уровня жизни и доходов людей, их образа жизни, их удовлетворенности этой жизнью, от состояния экологии и т.д.", – пояснил Огуль РИА "Новости". Поэтому, по его мнению, так важно, что президент задал курс на совершенствование медицины и научных технологий: если руководство страны "дает добро", значит, будет финансирование, следовательно, будет прорыв в лечении тяжелых заболеваний.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой также обратил внимание на то, что говорил президент о сфере здравоохранения. "Полностью согласен с высказыванием о том, что при реформе здравоохранения слишком увлеклись административными преобразованиями, забыв о людях. Может, теперь… эти бездумные реформы и оптимизация наконец прекратятся, в малых населенных пунктах опять появятся фельдшерско-акушерские пункты, будет восстановлено первичное звено здравоохранения в шаговой доступности, появятся передвижные пункты медицинской помощи, о которых говорил Путин", – выразил надежду Толстой.

И все же он увидел в словах президента более широкий посыл. По мнению вице-спикера, глава государства обозначил начало новой эпохи в мировой политике: той, где России возвращается роль ведущей мировой державы. Прорыв в экономике, несмотря на санкции, амбициозные проекты в социальной сфере при военных гарантиях суверенитета – вот это "правильный рецепт процветания страны".

Вообще, новое оружие, о котором говорил президент и которое даже показали собравшимся в видеоролике, это важный сигнал в первую очередь другим странам, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"То, что показали, по крайней мере, отрезвит американцев. Они давно вышли из Договора по СНВ, но они надеялись, что окружат нас базами, обесценят наш ракетно-ядерный потенциал. То, что показали, полностью перечеркивает их стратегию, а у американцев на следующий год военный бюджет – 760 миллиардов долларов, самый большой бюджет. По крайней мере, это все игрушки, которые нам не будут угрожать", – цитирует РИА "Новости" Зюганова.

Похвалил идею с показом кадров новейшего российского оружия и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. "Это хорошо, что на послании демонстрировали кадры о мощи новейшего российского оружия. И сделано все скромно, не бряцали каждый день. Сделали, показали", – ответил парламентарий сетевому изданию "БМ24", уточнив, что "русская техническая мысль всегда создавала что-то уникальное". "Как космический корабль. Мы успели его первыми сделать, первый спутник – советский! Инженеры работают, мы способны на такой дальний творческий полет", – привел примеры Жириновский.

Послание президента поставило точку в гонке вооружений, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. По его мнению, безопасность во всем мире – дело рук российского народа. "То, что уже произошла технологическая революция в оборонном комплексе, сегодня стало очевидно. Это сигнал горячим головам, в первую очередь имею в виду американцев, которые продолжают тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы разогнать гонку вооружений", – заявил законотворец "Парламентской газете".

Он рассказал, что иностранные СМИ интересовались, не является ли такое послание началом нового витка гонки вооружений.

"Президент России сказал, что гонка вооружений закончилась и закончилась она в Москве 1 марта. Все новые системы вооружений уже стоят на боевом дежурстве", – отрезал Дегтярев.

В то же время в словах президента не содержалось угрозы, подчеркивает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. "Для меня очень важным элементом послания президента является четкое обозначение готовности России к диалогу, готовности России к переговорам, готовности России к тому, чтобы вырабатывать новые соглашения в сфере безопасности и сокращения вооружений в условиях, когда нынешние либо оказались разрушены американцами, либо откровенно не работают и находятся в такой же зоне риска", – прокомментировал Косачев в эфире телеканала "Россия 1".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, говоря о послании, отметил, что президент поставил очень амбициозную задачу – возведение 120 миллионов квадратных метров жилья в год.

Столько, по словам депутата, не строили никогда, даже в Советском Союзе, но это реально. "Наши теперешние достижения – это 84 миллионаквадратных метров жилья в год", – сказал Сидякин.

"В стройке сейчас одновременно находится 120 млн квадратных метров жилья. Чтобы они сдавались в год, надо активнее "разогревать" рынок ипотечных бумаг, секьюритизировать эти ценные бумаги, надо активнее вовлекать в оборот земли, которые не используются, активно развивать в территориях комплексное освоение территорий", – пояснил депутат.

Все изменения в налоговой системе должны быть приняты в весеннюю сессию нижней палаты парламента – такая задача была поставлена Федеральному собранию, считает глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. "Когда президент говорил о налоговой системе, он сказал применительно к кадастровой оценке жилья, что надо принять изменения уже в весеннюю сессию Госдумы. А мы с вами понимаем, что все изменения в налоговой системе должны быть приняты в весеннюю сессию Госдумы. Это абсолютно новая задача", – подчеркнул Макаров.

Сообщение о грядущей пенсионной реформе услышал в президентском послании глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). "Президент говорит, что пенсия должна ежегодного расти больше, чем на уровень инфляции. Но если мы глубже посмотрим на этот вопрос, то тут очевидно: необходима пенсионная реформа, потом как действующая система пенсионного страхования деградировала, она ежегодно порождает огромный дефицит Пенсионного фонда РФ, и этот дефицит компенсируется за счет средств федерального бюджета", – цитирует Нилова ИА REGNUM.

Сильным, взвешенным и охватывающим практически все стороны жизни страны, назвал это послание президента депутат Госдумы Юрий Смирнов, а руководитель парламентской фракции "СР" Сергей Миронов вообще посчитал выступление Путина лучшим за всю историю подобных обращений главы государства.

По мнению Миронова, это была речь национального лидера, который ставит правильные, в первую очередь социальные задачи. "Это задачи социальной защиты, демографии, улучшения качества жизни наших граждан. Президент говорил о народосбережении – главной задаче руководителя любой страны", – отметил эсер.

"Это послание было о людях и для людей", – к такому выводу пришла вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Она призналась, что речь президента зарядила депутатов на командную работу.



Премьер Дмитрий Медведев уже призвал правительство приступить к работе над задачами, озвученными в послании Путина. В ближайшее время будут сформулированы конкретные поручения.



Депутаты, со своей стороны, готовы включиться в работу над поставленными президентом задачами немедленно. В ближайшее время в нижней палате парламента состоится заседание Совета Думы, "чтобы принять ряд решений, связанных с реализацией послания", анонсировал накануне оглашения послания спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Как раз на заседании будет создана рабочая группа. Об этом заявил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. "Сегодня соберется Совет Думы, мы обсудим "дорожную карту" по выполнению поставленных в послании задач", – цитирует Неверова "Интерфакс".

Политик заверил, что "уже буквально с завтрашнего дня" представители парламентского большинства будут активно обсуждать послание с избирателями в своих регионах.

По мнению лидера фракции, ключевой мыслью президентской речи являются слова о "прорыве России в этом десятилетии".

Под своим углом "смотрит" на послание Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он считает, что одной из главных тем обращения президента стала экология и защита окружающей среды.

"Фактически приоритеты, озвученные в Послании стали продолжением политики, начатой Президентом в этой сфере в рамках Года Экологии", – написал политик в своем Instagram. Он отметил ряд ключевых "точек", первыми в списке оказались качество атмосферного воздуха, снижение уровня выбросов предприятий-загрязнителей в атмосферу и их перевод на улучшенные доступные технологии".

"По пунктам 1-2 наш комитет проведет парламентские слушания по качеству атмосферного воздуха. Работаем над принятием законопроекта о сводных расчетах", – сообщил Бурматов.

В партиях также кипит работа. В частности, "Единая Россия" намерена подготовить ряд законопроектов, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Глава государства уделил много внимания повышению качества жизни. Безусловно, чтобы добиться этих целей, нужно сделать технологический рывок, основываясь на реновации городских пространств, на инфраструктурных и глобальных проектах, на проектах, которые носят местную специфику. Было уделено очень много внимания теме развития наших регионов, поэтому задачи достаточно амбициозные. Только сплотившись, мы можем их решить", – сказал Турчак, подчеркнув, что некоторые законопроекты могут быть приняты парламентом уже в весеннюю сессию.

Выступление президента Путина перед Федеральным собранием состоялось в четверг, 1 марта, в выставочном центре "Манеж" в центре Москвы. На оглашение программного документа главе государства потребовались 1 час и 57 минут – это стало самым продолжительным президентским посланием. Отметим, что речь президента сопровождалась инфографикой и видеорядом, в частности, собравшимся впервые были продемонстрированы кадры с испытаний новейшей военной техники.