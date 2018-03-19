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Собчак резко отреагировала на вопрос о беременности

Ксения Собчак. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Врать в эфире женщина не стала

Кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак отказалась публично признать либо опровергнуть свою вторую беременность. Прямой вопрос о том, ждет ли она ребенка, Собчак задала журналистка Марина Ким в эфире программы "Ночь выборов".

"Многие обратили внимание, что в конце кампании Вы изменили стиль одежды. Некоторые предположили, что Вы беременны. Это правда?" – спросила Ким.

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"У нас же сегодня политическая программа. Давайте обсуждать политику", – хотела вывернуться Собчак. Однако соведущий Ким Дмитрий Борисов попытался все-таки добиться четкого "да" или "нет" от женщины, которая планировала в ближайшие 6 лет посвятить себя жизни страны.

"Сегодня программа политическая, но Ваш образ совмещает самые разные ипостаси, поэтому зрителям и это тоже интересно", – пояснил свою настойчивость Борисов.

"Совмещал, совмещал", – отмахнулась новоявленный политик.

Борисов обратил внимание Собчак, что вокруг много людей, которым хочется услышать сейчас от нее, действительно ли она ждет ребенка.

"Еще раз говорю: я надеюсь, у нас сегодня все-таки политическая программа. Спасибо!" – отрезала Собчак и вышла из кадра.

Видеозапись интервью разместил в Сети Telegram-канал "Методичка".

Слухи о беременности Ксении Собчак появились в разгар президентской кампании. Во время дебатов в прямом эфире женщина порой вела себя крайне эмоционально, кидалась в слезы и даже плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ксения Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. У пары уже есть полуторогодовалый сын Платон.

Вера СВЕТЛОВА
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