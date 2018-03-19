Киркоров устроил переполох в Вильнюсе

Во время голосования поп-короля на избирательном участке в посольстве РФ в столице Литвы произошел инцидент

Только совсем не такой, как подали некоторые СМИ, заявил Михаил Воронков – наблюдатель от кандидата в президенты России Ксении Собчак. Заголовки "Фанаты Киркорова создали пробку", "Наблюдатели пожаловались", по его словам, "чудовищны.

Да и "ситуации, чтобы участок вообще не функционировал, не было", добавил Воронков. Просто в какой-то момент на участке собралось очень много избирателей, а "помещение не настолько свободное", отметил наблюдатель. Подход избирателей к урнам и кабинкам в основном зале для голосования был заблокирован, а после пресс-конференции с участием Киркорова все перешли в соседний зал.

При этом "никаких официальных письменных или каких-либо других жалоб в избирательную комиссию" Воронков не подавал, поскольку этот инцидент не стоит того, чтобы быть зафиксированным.

Формально административное правонарушение со стороны Киркорова – создание препятствий в работе избирательного участка – налицо, но вряд ли певца привлекут к ответственности, сказал наблюдатель.

Ранее, в ноябре прошлого года, поп-король отказался вступать в "Команду Путина" (движение хоккеиста Александра Овечкина Putin Team) и признался, за кого голосует. "Я в пуле президентском! Официально, неофициально, но я представляю его интересы, гастролируя по всей стране, приезжая в Крым", – заявил тогда Филипп Киркоров.

В посольстве РФ в Вильнюсе ведется подсчет голосов избирателей. Выборы президента России состоялись в воскресенье, 18 марта. Серьезных жалоб на их проведение пока не было.