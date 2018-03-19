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Путин добился доверия москвичей

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/kremlin.ru
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Действующий президент набрал в столице на 50% больше голосов, чем в 2012 году

Поддержка Владимира Путина в Москве за прошедший 6-летний срок на посту главы государства выросла вдвое. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник, 19 марта.

По последним данным, за Владимира Путина проголосовали 70,88% московских избирателей, за Павла Грудинина – 12,47%, за Владимира Жириновского – 4,7%. Ксению Собчак поддержали 4,08% проголосовавших москвичей, Григория Явлинского – 3,17%, Бориса Титова – 1,56%, Сергея Бабурина – 0,96%, Максима Сурайкина – 0,72%.

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Вместе с тем, отметил Горбунов, выборы-2018 в столице проходили активнее, чем 6 лет назад. Явка в мегаполисе составила 59,95%.

"Если говорить в абсолютных цифрах, вчера на избирательные участки пришли и получили избирательные бюллетени 4 млн 524 тыс. 71 человек. Это примерно на 300 тыс. больше, чем было в 2012 г.", – подытожил Горбунов.

Выборы президента состоялись в России 18 марта 2018 года. По данным ЦИК, после обработки 99,51% бюллетеней лидером президентской гонки является Путин, за него проголосовали 76,65% россиян. 

Николай ВИКТОРОВ
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