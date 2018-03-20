Володин: россияне пришли на выборы ради Путина

Спикер Госдумы прокомментировал высокую явку избирателей

Абсолютная поддержка россиянами Путина не случайна, это оценка его труда начиная с 2000 г., когда он впервые встал у руля. С таким заявлением выступил в эфире телеканала "Россия 24" спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что глава государства предложил программу реального улучшения жизни.

По мнению главы нижней палаты парламента, сплочение россиян произошло на фоне международной реакции, а рекордно высокая явка подтверждает авторитет президента. "Есть тот человек, ради которого надо было прийти и проголосовать", – подчеркнул Володин, добавив. – Путин – это преимущество России по сравнению с другими странами. Этот фактор был основной. Гражданская позиция – это важно. Но если нет того, кого нужно поддерживать, то вряд ли такая явка была бы".

По словам председателя Думы, таких политиков, как российский лидер, много не бывает. Он напомнил, что за 17 лет, которые Путин находится у власти, Россия превратилась из пустого на мировой арене места в державу, замыкающую пятерку лучших стран по экономическим показателям.

Володин подчеркнул, что на этих выборах подставили плечо президенту и за рубежом. "Наши граждане пришли, выстояли в очереди, поддержали президента Путина. Потому что они считают, что Путин – это Россия", – заключил спикер.

Он заверил, что если бы украинские власти позволили проголосовать живущим в Незалежной россиянам, то показатель был бы еще выше, чем на Западе. "Это для них было недопустимо. Поэтому они взяли и запретили, нарушив все международные нормы", – прокомментировал Володин, отметив, что в Киеве были осведомлены о поддержке Путина в Крыму и Севастополе.

Во время интервью речь зашла о давлении на страну через ограничительные меры, которые, по мнению парламентария, вводились, чтобы остановить развитие России и через политические инструменты вмешаться в выборы.

Спикер также сообщил, что Госдумой уже сформирована рабочая группа, которая займется выполнением поручений, озвученных в послании президента Федеральному собранию. До конца года законодательное обеспечение выйдет на финишную прямую, в то время как реализация принятых решений может занять гораздо больше времени: и три года, и шесть, и десять лет.