Собчак с сотоварищами встретится с Путиным
Единственная дама в президентской гонке Ксения Собчак, которая, по предварительным данным, не попала на пьедестал, заняв обидное четвертое место, договорилась о встрече с лидером минувших выборов Владимиром Путиным.
Визит запланирован на понедельник, 19 марта. "Постараться добиться того, что мы заявляли с самого начала – помилование политзаключенных", – рассказала Собчак "Ведомостям".
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Уточняется, что она придет не одна, а в сопровождении других участников выборов. "Ксения еще вчера вечером (18 марта), до всякого приглашения, сказала, что будет просить о встрече с Путиным, чтобы представить список на помилование политзаключенных", – подтвердила намерение тележурналистки пресс-секретарь ее штаба Ксения Чудинова.
Впрочем, о встрече с оппонентами говорил и сам Путин,
правда, не уточнил, что называется, места и времени. "Посмотрим, сейчас
администрация (президента) с ними свяжется, мы договоримся, и я их
приглашу на встречу", – цитирует главу государства "Интерфакс".
После этого заявления пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что беседа состоится на следующий после выборов день, то есть 19 марта. При этом представитель Кремля затруднился ответить, будут ли кандидаты полезны лидеру страны. "Это прерогатива президента", – отрапортовал Песков.
Напомним, по предварительным результатам ЦИК после обработки 99,84% бюллетеней, Собчак, которая расположилась на четвертой позиции, набрала 1,67%. Возглавляет тройку лидеров Владимир Путин. За действующего президента проголосовали 56 миллионов 206 тысяч 514 избирателей. Это рекордный результат в истории проведения выборов. "Серебро" и "бронза" у Грудинина и Жириновского соответственно.
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