"Призрак" России поссорил США с главным союзником

Политические ошибки делает Вашингтон, а виноваты опять русские

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Россия не подрывала отношений между США и Саудовской Аравией.

"Всему миру известно, что черная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Ближнем Востоке, если они всюду видят призрак России", – написал сенатор в своем микроблогеTwitter.

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США обвинили Россию в подрыве (!) американо-саудовских отношений. Но всему миру известно, что чёрная кошка между США и их ближайшим союзником пробежала вовсе не из-за России, а из-за политики самих США. Да, совсем плохи дела их на Бл.Востоке, если они всюду видят призрак России. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2018 г.

Представитель американской администрации ранее заявил, что Москва с помощью поставок оружия саудитам подорвала отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом. Одновременно Россию обвинили в том, что она "дала несколько обещаний иранскому режиму" по поставкам оружия.

По мнению представителя Белого дома, Россия таким способом раздувает кризис, который подрывает американо-саудовские отношения, сообщает РИА "Новости".

США настороженно следят за развитием отношений между Москвой и Эр-Риядом. В октябре прошлого года король Салман впервые в истории российско-саудовских отношений посетил с официальным визитом Москву. По итогом переговоров была достигнута договоренность о поставке в королевство российского оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ" и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Буратино".

Президент Дональд Трамп заявил, что на переговорах 20 марта с кронпринцем Мухаммедом ибн Салманом он затронет российский вопрос. По мнению президента, следует "найти совместные пути заставить Россию заплатить за ее политику на Ближнем Востоке", сообщает The Hill со ссылкой на представителя администрации Белого дома.



