Часть европейских лидеров решила пойти по стопам Лондона

После вчерашнего саммита в Брюсселе, на котором главы государств и правительств Евросоюза больше трех часов обсуждали ответ на атаку с применением неизвестного нервно-паралитического газа в Солсбери против граждан РФ и полностью поддержали премьера Великобритании Терезу Мэй, в пятницу как горох стали сыпаться сообщения о возможной высылке российских послов из ряда европейских держав. В Москве уже намекнули, что наша реакция будет незамедлительной и более ощутимой.



"Несколько стран-членов ЕС готовились объявить о высылках дипломатов в попытке демонтировать шпионскую сеть Владимира Путина", – утверждалось в утренней статье The Guardian.

"По некоторым сведениям, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва обдумывают идею высылки российских дипломатов, о которой просит британское правительство, в рамках скоординированного удара по Москве", – пишет издание.

И вот секретарь латвийского МИДа Гинтс Егерманис сообщил, что Рига "планирует выдворить одного или нескольких сотрудников посольства России". Подробную информацию Латвия представит в понедельник, 26 марта. Между тем, глава ведомства Эдгар Ринкевич заверил, что Рига не планирует отзывать из России посла Мариса Риекстиньша, сообщает РИА "Новости".

Комментируя латышские намерения первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал, что "в ответ будут выдворены сотрудники латвийского посольства, не исключено, что и больше, чем будет выдворено наших". Возможность более жестких ответных мер вызвана "абсолютной несправедливостью" решения Латвии, отметил он. По его словам, Россия не виновата в отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Вина нашей страны "никем не доказана, а Латвия вообще здесь сбоку припеку".

В Хорватии решили подумать над вариантом высылки российских дипломатов и "рассмотреть все опции и затем, при необходимости", предпринять такие меры, отметил премьер страны Андрей Пленкович.

Президент Румынии Клаус Йоханнис не смог дать журналистам прямого ответа на щекотливый вопрос. Он считает, что это решение должно приниматься на национальном уровне, необходимо вернуться из Брюсселя по домам и уже там разбираться.

Есть уже реакция и из Чехии. Пресс-секретарь президента Милоша Земана – как считается друга России – Йиржи Овчачек проинформировал общественность, что глава государства в следующий четверг, т.е. 29 марта, примет министра иностранных дел страны Мартина Стропницкого для обсуждения темы. Об этом пишет портал пражской газеты Právo. Причем в Праге есть много сторонников изгнания наших дипломатов. Так, лидер христианских демократов Павел Белобрадек и лидер движения ТОР 09 Йиржи Поспишил считают, что ряд российских дипломатов в связи с делом Скрипалей уже давно надо было выслать.

Позже в пятницу выяснилось, что в странах Евросоюза таки нет единого мнения на события в Солсбери. В этом признался председатель Евросовета Дональд Туск.

"Политический ландшафт по отношению к России непрост в том, что касается совместной позиции 28 стран. В этом контексте я ценю добрую волю, решительность и хороший политический инстинкт, продемонстрированные вчера всеми моими коллегами", – сказал он журналистам по завершении саммита ЕС в Брюсселе. Поляк не смог назвать точное число европейских стран, готовых на национальном уровне принять какие бы то ни было меры в отношении Москвы.

"Более, чем одна, но я не думаю, что это будет вся группа", – отметил Туск.

И действительно, скажем премьер-министр Италии Паоло Джентилони призвал европейцев сохранять "необходимое пространство для диалога" с Россией. Он предостерег коллег в том, чтобы солидарность с Лондоном и осуждение Москвы не привели к эскалации отношений.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в сквере в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Глава британского кабмина Тереза Мэй чуть ли не сразу официально обвинила в отравлении Россию. В итоге Лондон выслал из Соединенного Королевства 23 российских сотрудника дипкорпуса. В ответ Москва отправила домой столько же британцев, плюс закрыла Британский совет и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

